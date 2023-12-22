Μετά από αρκετές ημέρες τεταμένων διπλωματικών διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησε τελικά σήμερα Παρασκευή σε ένα ψήφισμα για την παροχή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα.

Με 13 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και δύο αποχές το ψήφισμα τελικά πέρασε. Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ήταν οι δύο χώρες που απείχαν από την ψηφοφορία.

Μετά την απόρριψη του ψηφίσματος από τις ΗΠΑ στην προηγούμενη συνεδρίαση, το κείμενο αναδιαμορφώθηκε με σκοπό να ενσωματωθεί και η Ουάσιγκτον, αφαιρώντας την έκκληση για επείγουσα και βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών. Αντίθετα, ζητά τη δημιουργία συνθηκών για μια τέτοια.

Συγκεκριμένα, το κείμενο ζητά «ασφαλή και ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε κλίμακα». Για να επιτευχθεί αυτή η βοήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα, το ψήφισμα ζητά επίσης τη δημιουργία «προϋποθέσεων για βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών». Δεν απαιτεί όμως κατάπαυση του πυρός.

Το ψήφισμα απαιτεί από όλα τα μέρη να διευκολύνουν τη χρήση διαδρομών μέσω της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διελεύσεων, «για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

Αναφέρει επίσης ότι κάποιος θα έχει ρόλο συντονιστή για την επίβλεψη της βοήθειας στη Γάζα. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.

Μετά την ψηφοφορία, ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι το «πραγματικό πρόβλημα» για τις προσπάθειες βοήθειας του ΟΗΕ ήταν η επίθεση του Ισραήλ, η οποία, όπως λέει, δημιούργησε «τεράστια εμπόδια».

«Μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος για να αρχίσουμε να καλύπτουμε τις απελπισμένες ανάγκες των ανθρώπων στη Γάζα και να τερματίζουμε τον συνεχιζόμενο εφιάλτη τους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.