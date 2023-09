Θρήνος στο Μαρόκο από τον σεισμό καθώς μεγαλώνει η λίστα των νεκρών - Στους 2.500 μέχρι αυτή τη στιγμή - Δείτε βίντεο

Στους 2.497 ανέρχονται οι νεκροί από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή του Μαρόκου νοτιοδυτικά της πόλης του Μαρακές σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην τελευταία του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για 2.497 νεκρούς και 2.476 τραυματίες.

Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τρίτη νύχτα έξω στο ύπαιθρο καθώς πολλά σπίστια έχουν καταρρεύσει ενώ μερικά από τα χωριά έχουν αφανιστεί στην κυριολεξία.

Τη μεγαλύτερη καταστροφή έχουν υποστεί απομακρυσμένες περιοχές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση με μηχανήματα προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες για την ανάσυρση των θυμάτων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι σκάβουν μόνοι τους με γυμνά χέρια.

An earthquake hits central Morocco - Marakesh killing more than 1,000 people. The earthquake occurred at 23:11 local time, had a magnitude of 6.8. 19 minutes later came a 4.9 quake. pic.twitter.com/VRDHNogpty