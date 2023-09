Κίεβο: Ανακατάληψη πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα από τη Ρωσία - Δείτε βίντεο

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν από την Ρωσία πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα που είχε καταληφθεί από την Μόσχα το 2015, στο πλαίσιο της ουκρανικής αντεπίθεσης και ενώ η ένταση έχει κλιμακωθεί στα ύδατα ανοικτά των ουκρανικών λιμανιών, ανακοίνωσαν σήμερα οι στρατιωτικές υπηρεσίες Πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR).

«Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο των "Vichki Boïka"», αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram. «Κατά την διάρκεια της επιχείρησης έλαβαν χώρα μάχες ανάμεσα στις ειδικές ουκρανικές δυνάμεις που επέβαιναν σε σκάφη και ένα ρωσικό καταδιωκτικό αεροσκάφος Su-30...το ρωσικό αεροσκάφος χτυπήθηκε και αναγκάσθηκε να υποχωρήσει».

