Σεισμός στο Μαρόκο: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών - Στους 1.305 ο νέος απολογισμός - Δείτε βίντεο

Στους 1.305 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στον νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 1.832 - εκ των οποίων 1.220 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Οι κάτοικοι έτρεξαν στους δρόμους πανικόβλητοι όταν ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:11 τοπική ώρα την Παρασκευή.

«Βίαιες» δονήσεις έγιναν αισθητές σε αρκετές περιοχές της χώρας από την Καζαμπλάνκα μέχρι το Μαρακές, όπου πολλά κτίρια έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το βασιλικό παλάτι της χώρας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος ενώ ανέφερε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες διάσωσης για να παρέχουν στις πληγείσες περιοχές καθαρό πόσιμο νερό, προμήθειες τροφίμων, σκηνές και κουβέρτες.

Πολλά από τα θύματα πιστεύεται ότι βρίσκονται σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές αφού το επίκεντρο ήταν στα βουνά High Atlas, 71 χιλιόμετρα (44 μίλια) νοτιοδυτικά του Μαρακές.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ έχουν ανασυρθεί αρκετά πτώματα.

Τα νοσοκομεία στο Μαρακές έχουν κατακλυστεί από τους πολλούς τραυματίες και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να δώσουν αίμα.

PRAYERS UP FOR MOROCCO 🇲🇦 🙏



Moroccans and tourists line up in Marrakech to donate blood for M6.8 earthquake victims. 🫶 #Morocco #moroccoearthquake #Maroc #زلزال_المغرب #earthquake #deprem #Terremoto #مراكش #Marruecos #Marrakech #Marrakesh pic.twitter.com/VG6uPphAzC