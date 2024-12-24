Θέλει η Άσμα να χωρίσει τον Άσαντ; Το Κρεμλίνο απαντά

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η βρετανικής καταγωγής σύζυγος του έκπτωτου προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, δεν ζητεί διαζύγιο, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος εκτός από εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κλήθηκε να υπάρξει και εκπρόσωπος του ζεύγους Άσαντ χθες, Δευτέρα.

Αναφορές στα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης έκαναν λόγο πως η Άσμα Άσαντ θέλει να βάλει τέλος στον γάμο της και να φύγει από τη Ρωσία, όπου εκείνη και ο σύζυγός της έλαβαν άσυλο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος στη Συρία.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι οι εν λόγω αναφορές «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ενώ αρνήθηκε επίσης πως ο Μπασάρ αλ Άσαντ ζει υπό αυστηρούς περιορισμούς στη ρωσική πρωτεύουσα και ότι τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν παγώσει.

Σε γραπτή δήλωση που ήρθε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα και αποδίδεται στον ίδιο τον Μπασάρ αλ Άσαντ, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Συρίας φέρεται να δηλώνει ότι δεν είχε την πρόθεση να φύγει από τη χώρα του, αλλά ότι διέφυγε κατόπιν αιτήματος της Μόσχας μέσω ρωσικής στρατιωτικής βάσης.

Τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης της Ρωσίας δεν έχουν δημοσιεύσει μέχρι και σήμερα καμία φωτογραφία του ζεύγους Άσαντ από τη Μόσχα σε μία προσπάθεια να τους κρατήσουν μακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ενόσω το Κρεμλίνο προσπαθεί να σφυρηλατήσει δεσμούς με τη νέα ηγεσία της Συρίας.

Η Άσμα Άσαντ έχει διπλή υπηκοότητα, συριακή και βρετανική, καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, αλλά ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, έχει εξηγήσει ήδη απευθυνόμενος στο βρετανικό κοινοβούλιο, ότι δεν της επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα.

Γεννημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1975 από Σύρους γονείς η Άσμα μεγάλωσε στο Άκτον, δυτικά του Λονδίνου. Το 2000, σε ηλικία 25 ετών, εγκατέλειψε την εργασία της ως τραπεζίτης και παντρεύτηκε τον Άσαντ.

Γρήγορα κατέληξε μία αμφιλεγόμενη φιγούρα σε όλο τον κόσμο, υπόλογη ότι χρησιμοποίησε τη βρετανική της παιδεία και ανατροφή για να κατορθώσει να κρύψει τη βαρβαρότητα της καταστολής του καθεστώτος του συζύγου της.

Μόλις λίγες εβδομάδες προτού η φλόγα της Αραβικής Άνοιξης ανάψει στη Συρία το περιοδικό Vogue σε αφιέρωμα που είχε δημοσιεύσει για εκείνη – και πλέον έχει διαγράψει από το ψηφιακό περιβάλλον των εκδόσεών του σε ολόκληρο τον κόσμο – την αποκαλούσε «το ρόδο της ερήμου» περιγράφοντάς της ως την πιο σαγηνευτική πρώτη κυρία.

Έναν μήνα μετά, όταν πλέον η Συρία βυθιζόταν στον εμφύλιο, η κυρία Άσαντ επικρίθηκε καθώς παρέμενε σιωπηλή για όλα όσα συνέβαιναν πλέον στη χώρα.

Το 2018 έγινε γνωστό ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο στο στήθος και έναν χρόνο μετά ότι κατάφερε να τον ξεπεράσει. Λίγους μήνες πριν, τον περασμένο Μάιο, διεγνώσθη με λευχαιμία.

