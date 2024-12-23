Διαζύγιο θέλει η σύζυγος του Μπασάρ αλ Άσαντ, Άσμα

Η Βρετανίδα σύζυγος του έκπτωτου προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, Άσμα αλ Άσαντ, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, αφού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη ζωή της στη Μόσχα, μετέδωσαν τουρκικά και αραβικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκει να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Η Άσμα προσέφυγε στο ρωσικό δικαστήριο και ζήτησε ειδική άδεια να φύγει από τη Μόσχα. Η αίτησή της φέρεται να αξιολογείται επί του παρόντος από τις ρωσικές αρχές.

Η Άσμα έχει διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Συρίας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο από Σύρους γονείς. Μετακόμισε στη Συρία το 2000 και παντρεύτηκε τον Άσαντ την ίδια χρονιά σε ηλικία 25 ετών.

Αν και το αίτημά του για άσυλο έγινε δεκτό, ο Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να εξακολουθεί να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Δεν του επιτρέπεται να εγκαταλείψει τη Μόσχα ή να συμμετάσχει σε πολιτικές δραστηριότητες.

Οι ρωσικές αρχές έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματά του. Τα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνουν 270 κιλά χρυσού, 2 δισεκατομμύρια δολάρια και 18 διαμερίσματα στη Μόσχα.

Ο αδελφός του Μπασάρ αλ Άσαντ, Μαχέρ αλ Άσαντ, δεν έχει λάβει άσυλο στη Ρωσία και το αίτημά του εξακολουθεί να εξετάζεται, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Ο Μάχερ και η οικογένειά του βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό στη Ρωσία.

Ο Άσαντ ανατράπηκε στις αρχές Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια επίθεσης των ανταρτικών δυνάμεων.

Το καθεστώς Μπάαθ ήταν στην εξουσία για 61 χρόνια πριν ανατραπεί ο Άσαντ.

