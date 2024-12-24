Το Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, διευκρινίζοντας πως ενεργοποιήθηκαν προληπτικά οι σειρήνες της αεράμυνας στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Βλήμα που εξαπολύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού εισχωρήσει στην ισραηλινή επικράτεια», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram. Κατά την ίδια πηγή, ήχησαν σειρήνες «εξαιτίας της πιθανότητας πτώσης συντριμμιών κατά την αναχαίτιση».

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, δεν έκανε λόγο για κανέναν τραυματισμό.

Χθες Δευτέρα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως έδωσε διαταγή στον στρατό του να «καταστρέψει τις υποδομές» των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι εκτόξευσαν επανειλημμένα πυραύλους εναντίον του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, ανάμεσά τους έναν που τραυμάτισε ελαφρά 16 ανθρώπους τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο Τελ Αβίβ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι, κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου έχει ανταποδώσει επανειλημμένα. Την περασμένη Πέμπτη, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων κοντά στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, πετρελαϊκής υποδομής στη Ρας Ίσα και του καίριας σημασίας λιμανιού της πόλης Χοντάιντα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

