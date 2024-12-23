Λίγο μόνο καιρό μετά την πτώση του καθεστώτος Ασαντ και την διαφυγή της πρώην προεδρικής οικογένειας της Συρίας στη Μόσχα, η είδηση ότι η Ασμα Άσαντ ζητά διαζύγιο από τον Μπασάρ αλ Ασαντ έπεσε σαν βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώην Πρώτη Κυρία της Συρίας επιθυμεί να χωρίσει για να επιστρέψει στη Βρετανία – χώρα που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καθώς οι Ασαντ μπορεί να βρήκαν άσυλο στη Ρωσία αλλά υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς, όπως η απαγόρευση εξόδου από την Μόσχα.

Τον Μάιο του 2024, η Άσμα αλ-Άσαντ διαγνώσθηκε με λευχαιμία, σχεδόν πέντε χρόνια αφότου είχε ανακοινωθεί πως ανέρρωσε πλήρως από καρκίνο του μαστού. Εκτοτε δεν έχουν δοθεί άλλες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της.

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 στην επίσημη σελίδα της Συριακής Προεδρίας στο Facebook: Η Ασμα Ασαντ εργάζεται στο γραφείο της στη Δαμασκό αφού υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού.

Από «Ρόδο της Ερήμου», διεθνής παρίας

Η 49χρονη σήμερα Ασμα Άσαντ, μητέρα 3 παιδιών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο από επιφανής Σύρους γονείς ενώ σπούδασε χρηματοοικονομικά στα καλύτερα πανεπιστήμια.

Το 2000, η Ασμα ετοιμαζόταν να φύγει για το μεταπτυχιακό της στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ όταν, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο σπίτι της θείας της στη Δαμασκό, γνώρισε τον οικογενειακό φίλο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος έγινε πρόεδρος της Συρίας τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Λίγους μήνες μετά, τον Δεκέμβριο του 2000 Μπασάρ και Άσμα παντρεύτηκαν, σε έναν γάμο που αιφνιδίασε καθώς υπήρχαν καθόλου αναφορές ότι οι δυο τους ήταν ζευγάρι.

Έκτοτε η λαμπερή Ασμα Άσαντ έφερε στη Συρία την δυτική ανατροφή και εμφάνισή της, έκανε φιλανθρωπίες και εμφανιζόταν πάντα στο πλευρό του συζύγου της, στηρίζοντάς τον ακόμα και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.

Μάλιστα, λόγω της ομορφιάς και της κομψότητάς της, τον Φεβρουάριο του 2011, το περιοδικό Vogue την χαρακτήρισε «Ρόδο της Έρημου» - την άνοιξη όμως το άρθρο αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα του περιοδικού, καθώς είχαν ξεκινήσει οι διεθνείς επικρίσεις για την αιματηρή καταστολή την αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Συρία.

25 Μαΐου 2023: Ενώ οι φρικαλεότητες του καθεστώτος ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές, η πρώτη κυρία της Συρίας τρώει πρωινό με αγρότισσες κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Συγκομιδής Τριαντάφυλλου της Δαμασκού στο χωριό al-Marah

Στις 23 Μαρτίου 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσε τα περιουσιακά της στοιχεία και απαγόρευσε τα ταξίδια στο έδαφός της τόσο σε εκείνη όσο και σε άλλα στενά μέλη της οικογένειας του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Ακόμα και σήμερα, η ίδια θεωρητικά μπορεί να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της Βρετανικής της υπηκοότητας, αλλά δεν μπορεί να εισέλθει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όμως, ακόμη κι αν η Βρετανική κυβέρνηση της επιτρέψει να εισέλθει στη χώρα, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα κύμα περιφρόνησης, λόγω των αποκαλύψεων της φρίκης του καθεστώτος στη Συρία.

Επίσης σύμφωνα με την Telegraph, η Ασμα Ασαντ δεν αποκλείεται να συλληφθεί αν πατήσει βρετανικό έδαφος, δεδομένου ότι η βρετανική αστυνομία ξεκίνησε το 2021 προκαταρκτική έρευνα για καταγγελίες ότι υποκίνησε και βοήθησε εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος του συζύγου της, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Πάντως, σύμφωνα με τουρκικά και αραβικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή, η Ασμα Ασαντ θέλει να χωρίσει και να επιστρέψει στην πατρίδα της επειδή είναι δυσαρεστημένη από τη νέα της ζψή στη Μόσχα. Αλλοι ισχυρίζονται οτι, ως καρκινοπαθής, θέλει να γυρίσει στη Βρετανία για να έχει την καλύρεη ιατρική φροντίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.