Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, 78 ετών, εισήχθη χθες Δευτέρα σε νοσοκομείο της Ουάσιγκτον με πυρετό, γνωστοποίησε ο υποδιευθυντής του γραφείου του μέσω X.

«Ο (σ.σ. πρώην) πρόεδρος Κλίντον εισήχθη στο νοσοκομείο του πανεπιστημίου Τζόρτζταουν το απόγευμα για εξετάσεις και παρακολούθηση, αφού παρουσίασε πυρετό. Το ηθικό του είναι υψηλό κι είναι βαθιά ευγνώμων για την εξαίρετη περίθαλψη που δέχεται», εξήγησε ο Άνχελ Ουρένια.

Πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1993 ως το 2001, ο Μπιλ Κλίντον είχε ήδη νοσηλευτεί στο παρελθόν, ιδίως το 2021, όταν ουρολοίμωξη μετατράπηκε σε σηψαιμία.

Το 2004 υποβλήθηκε σε επέμβαση τετραπλής γεφύρωσης στεφανιαίων για να απελευθερωθούν τέσσερις βουλωμένες αρτηρίες· το 2010 σε αγγειοπλαστική.

Ο Μπιλ Κλίντον, Δημοκρατικός πολιτικός, εξαίρετος ρήτορας, εξελέγη στον Λευκό Οίκο στις αρχές των χρόνων του 1990. Οι δυο προεδρικές θητείες του χαρακτηρίστηκαν από οικονομική ευημερία για τις ΗΠΑ μεν, αλλά αμαυρώθηκαν από σκάνδαλα, όπως η διαβόητη υπόθεση Μόνικα Λιουίνσκι.

Είχε αξιόλογη παρουσία στην αμερικανική δημόσια ζωή μετά τις δυο θητείες του στην προεδρία, χάρη σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες του ιδρύματός του ή αναλαμβάνοντας διπλωματικές αποστολές υψηλού επιπέδου, ωστόσο βρισκόταν ολοένα περισσότερο στη σκιά της συζύγου του.

Η Χίλαρι Κλίντον, η άλλοτε πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών προτού το 2016 γίνει η ατυχήσασα υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

