Την παρέμβαση του Κρεμλίνου προκάλεσαν οι αναφορές ότι η σύζυγος του Μπασάρ αλ Άσαντ, Άσμα Άσαντ, ζητάει διαζύγιο. Οι αναφορές ότι η σύζυγος του τέως προέδρου Άσαντ ζητάει διαζύγιο είναι λανθασμένες, τόνισε τη Δευτέρα ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Δεν ισχύουν και οι αναφορές για πάγωμα της περιουσίας του στη Ρωσία» πρόσθεσε.



«Η κατάσταση με τις χώρες που λαμβάνουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη είναι περίπλοκη, θέλει αυξημένη προσοχή» σημείωσε δε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει μια πενταετή συμφωνία διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, η οποία πρόκειται να λήξει στο τέλος του έτους, καθώς δεν θέλει να βοηθήσει τη στρατιωτική προσπάθεια της Μόσχας.



Για τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον εθνικιστή Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, ο Ρώσος αξιωματούχος αρκέστηκε να δηλώσει ότι «συζήτησαν για το αέριο, για την Ουκρανία και τις διμερείς σχέσεις, δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες». «Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για το όραμά του για την κατάσταση στην Ουκρανία», είπε ο Πεσκόφ.



«Οι ρωσοσλοβακικές σχέσεις υπέφεραν από τις προηγούμενες αρχές της Μπρατισλάβα» σχολίασε.

Ο Πούτιν θα χαρεί να δει όλους τους ξένους επισκέπτες που είναι έτοιμοι να μοιραστούν τη μνήμη της μεγάλης Νίκης στις 9 Μαΐου, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες δυτικών ΜΜΕ, η Άσμα Άσαντ επιδιώκει να μετακομίσει στο Λονδίνo προσέφυγε στο ρωσικό δικαστήριο και ζήτησε ειδική άδεια να φύγει από τη Μόσχα. Επίσης σύμφωνα με αναφορές οι ρωσικές αρχές έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματά του Μπασάλ αλ Άσαντ. Τα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνουν 270 κιλά χρυσού, 2 δισεκατομμύρια δολάρια και 18 διαμερίσματα στη Μόσχα.

