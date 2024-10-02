Ο Μαρκ Τσάβες, ένας από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του σταρ των «Friends», Μάθιου Πέρι, ομολόγησε την ενοχή του για την προμήθεια κεταμίνης στο πλαίσιο συμφωνίας με τις δικαστικές αρχές.

Ο Τσάβες ομολόγησε επίσημα την ενοχή του για τις κατηγορίες που αφορούν στην προμήθεια κεταμίνης στον Πέρι, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 λόγω «οξέων επιπτώσεων» του αναισθητικού και του επακόλουθου πνιγμού, σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του Ιατρικού Εξεταστή της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Τσάβες έκανε επίσημη συμφωνία με τους εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τετάρτης. Ο δικαστής όρισε την ποινή του για τις 2 Απριλίου 2025. Ο Τσάβες αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών, που είναι η μέγιστη ποινή που συνίσταται.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε τον Αύγουστο, ο Τσάβες είναι ένα από τα πέντε άτομα που κατηγορούνται για την υπερβολική δόση κεταμίνης του Πέρι. Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός σε ένα υδρομασάζ στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023.

Ο Τσάβες, ο οποίος είχε λειτουργήσει μια κλινική κεταμίνης, πούλησε παστίλιες κεταμίνης στον Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια, 42 ετών, ο οποίος στη συνέχεια τις διέθεσε στον Πέρι. Ο Παλσένσια, ένας γιατρός με έδρα τη Σάντα Μόνικα, γνωστός ως «Dr. P», δήλωσε αθώος.



