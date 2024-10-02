Λίβανος: Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός τονίζει την άμεση ανάγκη κατάπαυσης πυρός

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι τόνισε σήμερα ότι απαιτείται επειγόντως ο τερματισμός των συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι σχεδόν 1,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ.

«Σταματήστε τις συγκρούσεις. Δεν χρειάζεται άλλο αίμα. Δεν χρειάζεται άλλη καταστροφή», είπε ο Μικάτι σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση ATFL (American Task Force on Lebanon). «Υπάρχει άμεση ανάγκη για κατάπαυση του πυρός», τόνισε.

Ο Μικάτι είπε πως μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου θα ήταν προς το συμφέρον τόσο του Ισραήλ όσο και του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όλες οι πλευρές θα έπρεπε να τη σεβαστούν.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη βούληση να αναπτύξει δύναμη 10.000 λιβανέζων στρατιωτών στο νότιο τμήμα της χώρας του, εφόσον συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

