Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ξανά στο προσκήνιο βρίσκεται ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου ο οποίος αποκόμιζε τεράστια χρηματικά ποσά υπενοικιάζοντας τρία ακίνητα στο κτήμα του Royal Lodge για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η αποκάλυψη έγινε από την εθνική υπηρεσία ελέγχου δημοσίων δαπανών (NAO) η οποία διευκρινίζει ότι η συμφωνία μίσθωσης του παρείχε αυτό το δικαίωμα. Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις είναι έντονες λόγω του συμβολικού ενοικίου που κατέβαλε ο ίδιος για το κύριο οίκημα με τα 30 δωμάτια.

Το ακριβές ύψος των ποσών που εισέπραξε δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε έχουν γίνει γνωστοί οι όροι των ιδιωτικών συμφωνιών. Ωστόσο, ειδικοί της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι, κατά τα τελευταία του χρόνια στο Ουίνδσορ, ο Άντριου θα μπορούσε να εισπράττει έως και 180.000 λίρες ετησίως. Σε βάθος εικοσαετίας, και συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις στα ενοίκια, το συνολικό ποσό ενδέχεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια λίρες.

Η πρακτική αυτή σταμάτησε μόλις τον Απρίλιο του 2026, όταν αποχώρησαν και οι τελευταίοι ένοικοι από τα ακίνητα.

Ο Άντριου είχε το δικαίωμα να υπενοικιάζει τρία ακίνητα βάσει του συμβολαίου του με το Crown Estate, το οποίο ξεκίνησε το 2004. Η συμφωνία προέβλεπε ότι θα δαπανούσε 7,5 εκατ. λίρες για την ανακαίνιση του ακινήτου μειώνοντας έτσι την αρχική καταβολή κεφαλαίου στο 1 εκατ. λίρες, σε συνδυασμό με το ονομαστικό ενοίκιο.

Από την πλευρά τους, πηγές από το παλάτι υποστήριξαν ότι η υπενοικίαση δεν απέφερε καθαρό κέρδος και πως τα ενοίκια είχαν οριστεί σε επίπεδα που κάλυπταν αυστηρά το κόστος συντήρησης και τα λειτουργικά έξοδα του προσωπικού που διέμενε εκεί. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία, όπως τα κόστη επισκευών σε αντιπαραβολή με τα έσοδα ή αντίγραφα των συμφωνητικών ενοικίασης, ώστε να επαληθευτεί το ακριβές ποσό που έλαβε.

Αναλυτές επί των βασιλικών θεμάτων, ανέφεραν στην εφημερίδα i Paper ότι το εισόδημα αυτό ίσως εξηγεί το πώς ο πρώην πρίγκιπας κατάφερνε να χρηματοδοτεί τον «πολυτελή τρόπο ζωής» του όλα αυτά τα χρόνια.

Αρκετοί τονίζουν ότι ο Άντριου, στον οποίο αφαιρέθηκαν οι τίτλοι λόγω των στενών του σχέσεων με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, πρέπει να εξηγήσει εάν χρησιμοποίησε χρήματα από τα ενοίκια για να πληρώσει νομικά έξοδα τα τελευταία χρόνια.

Ο πρώην υπουργός των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και συγγραφέας του βιβλίου Royal Mint: National Debt, Νόρμαν Μπέικερ, χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο Άντριου μπόρεσε να αποκομίσει τέτοια έσοδα και ζήτησε να επιστρέψει τα χρήματα στο Crown Estate, ανεξάρτητα από το αν τηρούσε τους όρους της σύμβασης.

Συγκρίνοντας την περίπτωση με τον Πρίγκιπα Εδουάρδο και τη Σοφία, οι οποίοι φέρονται να χρέωναν έως και 130.000 λίρες ετησίως υπενοικιάζοντας τους στάβλους στο Bagshot Park του Σάρεϊ μέχρι το 2020, ο Μπέικερ σημείωσε ότι δεν είναι απίθανο τα έσοδα του Άντριου να κυμαίνονταν στα ίδια επίπεδα. «Τίποτα δεν τον εμπόδιζε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ενοίκια για τον πολυτελή τρόπο ζωή του. Μήπως χρησιμοποίησε τα αμφίβολα κέρδη του για να χρηματοδοτήσει τους νομικούς του λογαριασμούς;», αναρωτήθηκε, καλώντας τον να προβεί σε διευκρινίσεις.

Για τον βασιλικό σχολιαστή Ρίτσαρντ Φιτζουίλιαμς, η «ειδική συμφωνία» φαντάζει άδικη για τον απλό κόσμο. «Αυτό το επιπλέον εισόδημα θα τον βοηθούσε. Είναι ένα κομμάτι του παζλ στα οικονομικά του. Υπάρχουν όμως ακόμα τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε για τον τρόπο ζωής του. Παραμένει μυστηριώδης», παρατήρησε.

Ο συνταγματολόγος του Πανεπιστημίου Royal Holloway και συγγραφέας του Modern Monarchy, Δρ. Κρεγκ Πρέσκοτ, ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στο πώς θα αξιοποιούσε τα χρήματα, είτε για τη συντήρηση του κτήματος είτε για νομικά έξοδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο ο Άντριου συνελήφθη από την αστυνομία του Thames Valley έπειτα από καταγγελίες ότι είχε μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν, κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα και αρνείται κάθε αδίκημα.

Επίσης, το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό (εκτιμώμενου ύψους 12 εκατ. λιρών) με την Βιρτζίνια Τζιούφρε σχετικά με την αστική αγωγή όπου τον κατηγορούσε για σεξουαλική επίθεση. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, η εκλιπούσα Βασίλισσα τον βοήθησε να πληρώσει τα νομικά έξοδα από ιδιωτικούς πόρους. Ο ίδιος ουδέποτε παραδέχτηκε ενοχή και διαρκώς διαψεύδει τους ισχυρισμούς.

Η έκθεση του ελεγκτικού μηχανισμού δημοσίων δαπανών έφερε στο φως και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το ότι ο Βασιλιάς Κάρολος καλύπτει τα έξοδα διαμονής των πριγκιπισσών Βεατρίκης και Ευγενίας σε βασιλικά ανάκτορα, παρότι καμία από τις δύο δεν εκτελεί επίσημα καθήκοντα ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.



Πηγή: skai.gr

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