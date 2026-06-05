Αναστάτωση καταγράφεται το πρωί σε περιοχές των βορείων προαστίων, με Παπάγου, Χολαργό και Χαλάνδρι να αναφέρουν προβλήματα έπειτα από εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους και τοπικές αναφορές, έχουν σημειωθεί κλήσεις προς την Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κυρίως σε πολυκατοικίες όπου η διακοπή ρεύματος προκάλεσε ακινητοποίηση ανελκυστήρων.

Η Πυροσβεστική φέρεται να έχει ανταποκριθεί σε σειρά επιχειρήσεων απεγκλωβισμού, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σταδιακά.

Κάτοικοι αναφέρουν επίσης προβλήματα σε φωτεινούς σηματοδότες και βασικές υποδομές, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσκολίες στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους των περιοχών.

Πηγή: skai.gr

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