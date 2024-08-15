Σοκαριστικά είναι όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ώρες για τις συνθήκες που άφησε την τελευταία του πνοή ο διάσημος ηθοποιός Μάθιου Πέρι, ο οποίος αγαπάθηκε όσο λίγοι ως ο «Τσάντλερ» στην πλέον πετυχημένη σειρά όλων των εποχών «Τα Φιλαράκια».

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, για τον θάνατό του διώκονται τουλάχιστον πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ο επί χρόνια βοηθός του, ο 59χρονος Kenny Iwamasa, ο οποίος φέρεται να του έκανε την ένεση κεταμίνης που αποδείχθηκε μοιραία και του κόστισε τη ζωή του. Στην ομάδα των κατηγορούμενων είναι και ο γιατρός του Μάθιου Πέρι, αλλά και ντίλερς ναρκωτικών, οι οποίοι φρόντιζαν να τον προμηθεύουν με τη θανατηφόρα -σε μεγάλες δόσεις- ουσία.

Ο βοηθός του Μάθιου Πέρι ομολόγησε την ενοχή του, λέγοντας ότι έδωσε στον σταρ των Friends την κεταμίνη που προκάλεσε τον θάνατό του, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Iwamasa αντιμετωπίζει τώρα ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών, καθώς κατονόμασε άλλα τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στη θλιβερή αυτή υπόθεση, ανάμεσά τους και ο γιατρός του ηθοποιού, στο Λος Άντζελες, ο οποίος φέρεται να συνταγογραφούσε την κεταμίνη. Στην υπόθεση εμπλέκεται και δεύτερος γιατρός, καθώς και η λεγόμενη «βασίλισσα της κεταμίνης» Σάνγκα, η οποία φέρεται να είχε στήσει την εγκληματική οργάνωση που κέρδιζε πολλές χιλιάδες δολάρια από την εκμετάλλευση εξαρτημένων ανθρώπων.

«Οι κατηγορούμενοι αυτοί επωφελήθηκαν από τα προβλήματα εθισμού του Μάθιου Πέρι για να πλουτίσουν», εξήγησε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάρτιν Εστράντα. Η έρευνα για το θάνατο του ηθοποιού «αποκάλυψε την ύπαρξη ενός εκτεταμένου παράνομου εγκληματικού δικτύου, υπεύθυνου για τη διανομή μεγάλων ποσοτήτων κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι και σε άλλους».

Ο ηθοποιός απεβίωσε τον Οκτώβριο 2023 λόγω λήψης κεταμίνης. Είχε βρεθεί αναίσθητος μέσα σ' ένα τζακούζι στην κατοικία του στο Λος Άντζελες.

Το αναισθητικό αυτό, που μερικές φορές χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τόνωση ή ευφορία, είχε ληφθεί από τον ηθοποιό υπό επίβλεψη στο πλαίσιο συνεδριών θεραπείας για κατάθλιψη. Όμως ο ηθοποιός «ανέπτυξε εθισμό σ' αυτό το φθινόπωρο 2023», σύμφωνα με τον Εστράντα.

Ο προσωπικός βοηθός του, δύο γιατροί, μια ντίλερ ναρκωτικών γνωστή ως η «βασίλισσα της κεταμίνης» περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους και επωφελήθηκαν από τις αδυναμίες του, εξήγησε ο εισαγγελέας. Έδωσαν παράνομα στον Μάθιου Πέρι περίπου 20 φιαλίδια κεταμίνης έναντι 55.000 δολαρίων σε μετρητά μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Ο ένας από τους γιατρούς, ο Σαλβαδόρ Πλασέντσια, κινδυνεύει με κάθειρξη έως 120 ετών.

Ο γιατρός αυτός ήταν ιδιαίτερα κυνικός, σύμφωνα με τον Εστράντα. «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο κρετίνος», είχε γράψει σε ένα SMS το Σεπτέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

