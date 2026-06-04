Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην Επίδαυρο, συμμετέχοντας στην παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν για την παραγωγή έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον, καθώς παρουσιάζουν την ηθοποιό σε μια εικόνα εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει.

Με μια ιδιαίτερη, σχεδόν πρωτόγονη αισθητική, η Ζέτα Μακρυπούλια εμφανίζεται μεταμορφωμένη, δίνοντας από νωρίς το στίγμα μιας παράστασης που φαίνεται πως θα κινηθεί μακριά από τις αναμενόμενες σκηνικές φόρμες. Η φωτογράφιση λειτουργεί ως μια πρώτη γεύση από τον κόσμο που στήνει ο Νίκος Καραθάνος, με έντονο το στοιχείο της σωματικότητας, της υπερβολής και της λαϊκής γιορτής.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη είναι ένα έργο βαθιά πολιτικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο. Γραμμένη το 421 π.Χ., λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη, η κωμωδία γεννήθηκε σε μια εποχή εξάντλησης από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Μέσα από το χιούμορ, τη σάτιρα και τη λυρική της δύναμη, μιλά για την ανάγκη του απλού ανθρώπου να ξανακερδίσει τη ζωή του από τη βία, τον φόβο και τα συμφέροντα όσων τρέφονται από τον πόλεμο.

Στο έργο, ο Αριστοφάνης αντιπαραθέτει την καταστροφή και τον κυνισμό των πολεμοκάπηλων με τη χαρά, τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρότι γράφτηκε για μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, η «Ειρήνη» παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρη, καθώς φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που συνεχίζονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων.

Η νέα παράσταση επιχειρεί να ξαναδιαβάσει το έργο μέσα από μια σύγχρονη ματιά, κρατώντας τον πυρήνα της αριστοφανικής κωμωδίας αλλά δίνοντάς της νέο ρυθμό και σκηνική ενέργεια. Τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς, ενώ τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη ο Νίκος Καραθάνος.

Στην καλλιτεχνική ομάδα συμμετέχουν ακόμη ο Άγγελος Τριανταφύλλου, η Έρι Κύργια ως συνεργάτις δραματουργός, η Εύα Μανιδάκη στα σκηνικά, ο Άγγελος Μέντης στα κοστούμια, η Ελίζα Αλεξανδροπούλου στους φωτισμούς, η Αμάλια Μπένετ στην κίνηση και ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος στη χορογραφία. Τη μουσική υπογράφουν ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου, ενώ σύμβουλος για το αρχαίο κείμενο είναι ο Γιάννης Αστερής.

Πηγή: skai.gr

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