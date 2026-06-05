Αραγτσί: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «κρατά πλήρως τα ηνία του Ιράν»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κατανοήσουν τις πραγματικότητες στο Ιράν και να ρυθμίσουν τη στάση τους για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με βάση το γεγονός ότι έχουν απέναντί τους «μια ισχυρή Ισλαμική Δημοκρατία».

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο λιβανικό δίκτυο Al Mayadeen, ο Αραγτσί αναφέρθηκε στον Αγιατολάχ Σεγιέντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι είναι πλέον ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ότι διαδραματίζει στενό και καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των εξελίξεων στη χώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Γκασάν μπιν Τζέντο σχετικά με τη δημόσια παρουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι, για λόγους ασφαλείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν συνιστούν την αύξηση των δημόσιων εμφανίσεών του.

«Ο Αγιατολάχ Σεγιέντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι πλέον ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και έχει πολύ στενή και επιδραστική παρουσία στην πορεία των εξελίξεων της χώρας. Κρατά πλήρως τα ηνία των υποθέσεων στα χέρια του», ανέφερε.

Ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι επαφές της κυβέρνησης μαζί του είναι συνεχείς και ότι οι οδηγίες του φτάνουν εγκαίρως και εφαρμόζονται με ακρίβεια. Παράλληλα, έκανε λόγο για εθνική συναίνεση γύρω από την ηγεσία του, χαρακτηρίζοντας το στοιχείο αυτό ένα από τα σημερινά σημεία ισχύος της χώρας.

«Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα κενό στην ηγεσία της χώρας», είπε, προσθέτοντας ότι το επίπεδο στήριξης που έδειχνε ο λαός προς τον «μάρτυρα ηγέτη» φαίνεται πλέον και προς τον νέο ηγέτη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι συνεχίζεται το ίδιο επίπεδο υπακοής, διοίκησης και πολιτικής σύνεσης που υπήρχε και προηγουμένως, τονίζοντας πως «όλα τα ζητήματα προχωρούν σε πολύ καλή πορεία».

Ερωτηθείς για αναφορές σχετικά με ενδεχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Αραγτσί είπε ότι η είδηση που είδε ο ίδιος έδειχνε πως ο Τραμπ δήλωσε είτε ότι είναι έτοιμος να τον συναντήσει είτε ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει μια τέτοια συνάντηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είχε δει το συγκεκριμένο tweet στο οποίο αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να σκεφτόμαστε και να ζούμε στον πραγματικό κόσμο», ανέφερε ο Αραγτσί.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα στο Ιράν και να προσαρμόσει ανάλογα την πολιτική της.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να κατανοήσουν την πραγματικότητα του Ιράν και να αποδεχθούν ότι έχουν απέναντί τους μια ισχυρή Ισλαμική Δημοκρατία, και να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με βάση αυτό· μια χώρα που διαδραματίζει ρόλο όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και πέρα από αυτό», δήλωσε.

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Πηγή: skai.gr

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