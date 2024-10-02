Μια αποβάθρα σταθμού στον κεντρικό σταθμό του Αμβούργου στη βόρεια Γερμανία αποκλείστηκε, εν μέσω φόβων ότι δύο επιβάτες του τρένου μπορεί να νοσούν από τον επικίνδυνο ιό Μάρμπουργκ.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο από τη Φρανκφούρτη, αφού ένας 26χρονος φοιτητής ιατρικής και η κοπέλα του εμφάνισαν συμπτώματα γρίπης. Το τρένο εκκενώθηκε από όλους τους επιβάτες και η αστυνομία έκλεισε τον σταθμό για αρκετές ώρες προτού τον ανοίξει ξανά.

Η ταμπλόιντ Bild ανέφερε ότι ο φοιτητής της ιατρικής είχε φτάσει με αεροπλάνο απευθείας από τη Ρουάντα, όπου είχε έρθει σε επαφή με έναν ασθενή που αργότερα διαγνώστηκε με τον ιό Μάρμπουργκ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Αμβούργου, που επικαλείται το Politico, ένας από τους δύο επιβάτες παρουσίασε ήπιο έμετο. «Στη συνέχεια κάλεσε την πυροσβεστική γιατί υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε ένας εκπρόσωπος στην εφημερίδα Die Welt .

Ομάδα αστυνομικών και πυροσβεστών πήγε στον σταθμό και ο άνδρας και η κοπέλα του μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε ειδική κλινική. Η πλατφόρμα τέσσερα του σταθμού έκλεισε για κάποιο χρονικό διάστημα πριν της επιτραπεί να ανοίξει ξανά.

Τι είναι ο ιός Μάρμπουργκ

Η Ρουάντα, μια χώρα στην Ανατολική Αφρική, βιώνει επί του παρόντος ένα ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό από την περασμένη Κυριακή, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 26 κρούσματα .

Ο ιός Μάρμπουργκ προκαλεί πυρετό με συμπτώματα όπως σπασμούς, αιματηρούς εμετούς και διάρροια και έχει ποσοστό θνησιμότητας έως και 88%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας . Οι άνθρωποι μολύνονται μέσω της επαφής με τα σωματικά υγρά των μολυσμένων θυμάτων.

Ο φοιτητής και η κοπέλα του μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Eppendorf, το οποίο ειδικεύεται στις τροπικές ασθένειες.



