Ισραήλ και Χεζμπολάχ ανταλλάσουν πυρά - Aβεβαιότητα για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Στο «κόκκινο» είναι ένταση στη Μέση Ανατολή, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν την Τετάρτη Ισραήλ και Λίβανος, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά, διαμηνύοντας παράλληλα πως απορρίπτει τη συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι «έχει σημειωθεί πρόοδος» όσον αφορά τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο

Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Πρόκειται για σοβαρή επίπληξη στον πρόεδρο των ΗΠΑ για τους χειρισμούς τους στη σύγκρουση.

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