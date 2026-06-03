Ανεστίδης για την αποδέσμευση των λογαριασμών του: «Ανακούφιση, συγκίνηση και ηθική ικανοποίηση»

Ηθικά δικαιωμένος και συγκινημένος δηλώνει στο ThessPost.gr ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μετά την αθώωσή του για την υπόθεση - φιάσκο όπως αποδείχτηκε -, παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ.

Ύστερα από πέντε μήνες κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευθεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών αθωώνει τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων.

«Όχι μόνο ανακούφιση, συγκίνηση, ηθική ικανοποίηση… τα πάντα. Ευτυχώς κάποιοι ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί λειτούργησαν σωστότατα και θα τους ευχαριστήσω. Θα δούμε τώρα εάν θα δοθεί εντολή ή αν θα τρέχουμε εμείς να δώσουμε εντολή να αποδεσμεύσουν τα έγγραφα», υπογραμμίζει στο ΤhessPost.gr.

«Δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ από τα 122.000»

Όπως είχε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, τα χρήματα στους λογαριασμούς του προέρχονταν αποκλειστικά από τη νόμιμη αγροτική του δραστηριότητα και σκοπεύει να προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος όσων ευθύνονται. «Εννοείται ότι θα κάνω μήνυση, θα ζητήσουμε τον φάκελο, να δούμε ποιοι υπέγραψαν, γιατί εδώ ευθύνονται πολλοί. ΟΠΕΚΕΠΕ, η Οικονομική Υπηρεσία που έκανε τον έλεγχο, ευθύνονται όλοι. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ, και δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ», αναφέρει.

Απόψε νέα τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Μπλόκων

Με τους αγρότες σε όλη τη χώρα να βγαίνουν ξανά στους δρόμους καλοκαιριάτικα για πρώτη φορά στα χρονικά, καθώς οι δεσμεύσεις που έλαβαν δεν έγιναν πράξεις, η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων έχει νέα τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, δεν αποκλείεται οι καλοκαιρινές εξορμήσεις να βρουν… κλειστούς δρόμους, εάν δεν επέλθουν λύσεις στα προβλήματά τους.

Πηγή: skai.gr

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