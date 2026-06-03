Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ναύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία λιμανιού, όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σε αυτό το αυτοκίνητο, με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή, μία μητέρα έψαχνε κάτι στο όχημα, με το κοριτσάκι της, μέσα στο πόδια της. Μόλις η μάνα είδε το αυτοκίνητο να έρχεται ανεξέλεγκτα προς το μέρος τους, πρόλαβε και άρπαξε το παιδί και έτρεξε δύο - τρία μέτρα πιο πίσω, όσο χρειάζονταν για να γλιτώσει η ίδια και το παιδάκι της.

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Ευτυχώς, η γυναίκα, η οποία έσωσε τη ζωή του παιδιού, τραυματίστηκε ελαφρά, πέφτοντας μέσα σε ένα κατάστημα ψιλικών. Δείτε από κάμερα μέσα στο μαγαζί, τη μητέρα αγκαλιά με το παιδί, να καταλήγουν στο πάτωμα, ευτυχώς χωρίς να έχουν χτυπήσει σοβαρά.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας Ναυπάκτου όπου διενήργησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Πηγή: skai.gr

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