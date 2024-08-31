Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες ανακάλεσε χθες Παρασκευή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενός εκ των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο από υπερβολική δόση κεταμίνης του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Ο 54χρονος Μαρκ Τσάβες αποδέχθηκε συμφωνία με την εισαγγελία περί ομολογίας ενοχής και αναμένεται προσεχώς να παραδεχθεί ενώπιον δικαστηρίου ότι βοήθησε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνης. Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι – ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής ως «Τσάντλερ» στην τηλεοπτική σειρά «Friends» («Τα Φιλαράκια») – τον Οκτώβριο του 2023 συγκλόνισε το Χόλιγουντ.

Ένας άλλος ιατρός, ο Σαλβαδόρ Πλασέντσια, κατηγορείται ότι αγόρασε κεταμίνη από τον Τσάβες για να την πουλήσει σε πολύ υψηλότερη τιμή στον Μάθιου Πέρι. Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή με το προσωνύμιο «η βασίλισσα της κεταμίνης», κατηγορείται ότι προμήθευσε τη δόση που σκότωσε τον 54χρονο ηθοποιό.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε, ο Μαρκ Τσάβες αναμένεται να ομολογήσει την ενοχή του για να αποφύγει τη δίκη. Μέσω του συνηγόρου του, δήλωσε «μετανιωμένος» για την πράξη του. «Ο πελάτης μου αποδέχεται την ευθύνη (που του αναλογεί). Κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να συνεργαστεί… και είναι απίστευτα μετανιωμένος», είπε ο Ματ Μπίνινγκερ σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο.

Το αναισθητικό αυτό, που μερικές φορές χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τόνωση ή ευφορία, είχε ληφθεί αρχικά από τον ηθοποιό υπό επίβλεψη στο πλαίσιο συνεδριών για θεραπεία της κατάθλιψης. Αλλά όταν του αρνήθηκαν αύξηση της δόσης, ο Μάθιου Πέρι στράφηκε αλλού.

Αξιωματούχος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) περιέγραψε τους Πλασέντσια και Τσάβες ως «αδίστακτους» γιατρούς που «παραβίασαν τον όρκο του Ιπποκράτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

