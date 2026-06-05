Κίεβο: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων

Επίθεση της Ρωσίας με drone εναντίον εργοστασίου παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων για παιδιά στην επαρχία του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) έπειτα από επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί η Ρωσία» στη συνοικία Μπρόβαρι, ανέφερε στο Telegram η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Ένα διοικητικό κτίριο εργοστασίου επεξεργασίας τροφίμων έγινε στόχος», πρόσθεσε η ίδια πηγή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο με τον λογότυπο μιας μάρκας βρεφικού γάλακτος που ανήκει σε μεγάλη ουκρανική εταιρεία.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε το γραφείο του περιφερειακού εισαγγελέα σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «άνθρωποι μπορεί να είναι ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια».

«Ο εχθρός επιτέθηκε εναντίον μιας ειρηνικής, πολιτικής εταιρείας παραγωγής τροφίμων. (Εναντίον) ανθρώπων που απλώς έκαναν τη δουλειά τους στον χώρο εργασίας τους», κατήγγειλε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλασνίκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δύο ενδεχομένως να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια.

Στη διάρκεια της νύκτας άλλα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων στις νότιες επαρχίες Ζαπορίζια και Χερσώνα, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: skai.gr

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