Πανελλαδικές: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το skai.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08.30 και έτσι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00.

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ

8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

16-25 Ιουνίου: εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

15-26 Ιουνίου: υγειονομικές εξετάσεις και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ

Συνέχεια εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια

Από την Τρίτη 2 Ιουνίου, άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026. Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

Πηγή: skai.gr

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