Τζένιφερ Λόπεζ: Με εντυπωσιακή δημιουργία Ρίτσαρντ Κουίν στην πρεμιέρα του «Office Romance»

Η Τζένιφερ Λόπεζ μαγνήτισε τα βλέμματα και στο Λονδίνο στην πρεμιέρα της ταινίας «Office Romance», η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο BFI Southbank.

Η σταρ επέλεξε μια haute couture δημιουργία του σχεδιαστή Ρίτσαρντ Κουίν από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026. Το σύνολο έκλεψε τις εντυπώσεις χάρη στην ανατρεπτική του σχεδίαση, καθώς συνδύαζε ένα κομψό επάνω μέρος με μια εντυπωσιακή σατέν ντραπέ φούστα σε έντονη φούξια απόχρωση. Τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα έκανε ένας επιβλητικός φιόγκος με πέρλες και κρυστάλλινο κέντρο, ο οποίος χάριζε μια εξεζητημένη και πρωτοποριακή διάσταση στο ρούχο. Ένα μαύρο clutch Tyler Ellis και εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια ολοκλήρωσαν την εμφάνιση.

Singer-actor Jennifer Lopez stars alongside Brett Goldstein for the upcoming Netflix romantic comedy 'Office Romance' which held its UK premiere at London’s British Film Institute pic.twitter.com/T82x9P7nlT — Reuters (@Reuters) June 4, 2026

Στο πλευρό της βρέθηκε ο συμπρωταγωνιστής της, Μπρετ Γκόλντσταϊν, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό μπλε κοστούμι. Στην εκδήλωση έδωσε επίσης το παρών ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ολ Πάρκερ, ο οποίος πόζαρε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό του ξανά τον γιο του, Τζόμπε αλλά και τη μεγαλύτερη κόρη του Ρίπλεϊ.

Το λαμπερό καστ της ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Έιμι Σεντάρις, Μπέτι Γκίλπιν, Τόνι Πλάνα, Τζάκι Σάντλερ, Γουίλ Σάσο, Λίζα Γκίλροϊ. Μισέλ Χαρντ, Τόνι Χέιλ, καθώς και τον Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος.

Σε σενάριο των Γκόλντσταϊν και Τζο Κέλι, το φιλμ εστιάζει στην Jackie Cruz (Λόπεζ), μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο μεγάλης αεροπορικής εταιρείας, η οποία ερωτεύεται παράφορα τον Daniel Blanchflower, έναν δικηγόρο που μόλις έχει προσληφθεί στην εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

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