Νέο στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την εμπλοκή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Καλλιθέα με έναν ένοικο και δύο ύποπτους που φέρεται να σχεδίαζαν διάρρηξη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι δύο Αιγύπτιοι δεν είχαν μπει στο σπίτι του ομογενή από το Καζακστάν που τους επιτέθηκε. Συγκεκριμένα, φέρεται να βρίσκονταν έξω από την πολυκατοικία του και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η σύζυγός του, έβγαζαν φωτογραφίες την οικία.

Η γυναίκα κάλεσε τον σύζυγό της και τους είπε για το περιστατικό και εκείνος πήρε το ρόπαλο από το οδοντιατρείο του, πέτυχε τους Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου και τους επιτέθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων ηλικίας 21 και 22 ετών, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Από τη συμπλοκή, ο ένας εκ των δύο νεαρών διαρρηκτών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του έγιναν ράμματα.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 55χρονος ένοικος ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.



Πηγή: skai.gr

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