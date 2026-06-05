Από το «τέλειο αδιέξοδο» ΗΠΑ-Ιράν στην εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου

Πριν από λίγες μόλις εβδομάδες, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν έμοιαζαν να έχουν φτάσει σε ένα «τέλειο αδιέξοδο». Σήμερα, όμως, η εικόνα στη Μέση Ανατολή μοιάζει διαφορετική. Τι μεσολάβησε; Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη; Πώς επηρεάζει η αυξανόμενη παρουσία της Κίνας τις ισορροπίες στην περιοχή; Και τι σημαίνουν για το μέλλον οι Συμφωνίες του Αβραάμ και η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου;

Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Μέση Ανατολή – Στη Σκιά των Πολέμων», ο Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο γεωπολιτικό τοπίο, εξηγεί γιατί η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού και επιχειρεί να φωτίσει τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων δυνάμεων σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους των τελευταίων ετών.