Η γερμανική αστυνομία χρησιμοποιεί δεδομένα τοποθεσίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Γερμανικές διωκτικές αρχές, όπως η υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, χρησιμοποιούν δεδομένα τοποθεσίας από εφαρμογές κινητών για την παρακολούθηση υπόπτων, σύμφωνα με έρευνες της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και του netzpolitik.org.

Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από συλλογή διαφημιστικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν λεπτομερή προφίλ κίνησης χρηστών, όπως τοποθεσία και καθημερινές μετακινήσεις.

Η υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος του Βρανδεμβούργου επιβεβαίωσε τη χρήση υπηρεσιών από μεσίτες δεδομένων, αν και δεν έχει διευκρινιστεί αν διαθέτει και δεδομένα τοποθεσίας.

Ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου από την πρακτική αυτή.

Έρευνα δείχνει ότι οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούν δεδομένα τοποθεσίας κινητών στην παρακολούθηση υπόπτων. Ειδικοί προειδοποιούν για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου.Δεδομένα τοποθεσίας από εφαρμογές κινητών χρησιμοποιούν, όπως όλα δείχνουν, οι γερμανικές διωκτικές αρχές για την παρακολούθηση υπόπτων. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνες της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και της ιστοσελίδας netzpolitik.org. Σύμφωνα με τις έρευνες, η υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος (LKA) του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας έχει χρησιμοποιήσει δεδομένα «σε περιορισμένο βαθμό», τα οποία είχαν συλλεχθεί από διάφορες εφαρμογές για διαφημιστικούς σκοπούς. Και η υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος του Βρανδεμβούργου επιβεβαίωσε πάντως τη χρήση υπηρεσιών από μεσίτες δεδομένων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα εάν είχε στη διάθεσή της και δεδομένα τοποθεσίας.



Για πρώτη φορά, υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι οι γερμανικές διωκτικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που συλλέγουν διαφημιστικές εταιρίες. Από τα εν λόγω δεδομένα προκύπτουν λεπτομερή προφίλ κίνησης των χρηστών, όπως η τοποθεσία τους και οι καθημερινές τους μετακινήσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Παγκόσμια αγορά δεδομένων τοποθεσίαςΣτην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πώληση δεδομένων τοποθεσίας χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών δεν επιτρέπεται. Παρ' όλα αυτά, λειτουργεί μια παγκόσμια αγορά με τέτοιου είδους στοιχεία. Διεθνείς εκθέσεις δείχνουν ότι χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία χρησιμοποιούν ήδη δεδομένα τοποθεσίας.Ειδικοί σε νομικά ζητήματα ασκούν έντονη κριτική στο γεγονός ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν από τις διωκτικές αρχές για την παρακολούθηση υπόπτων και τονίζουν ότι μια τέτοια αλλαγή σκοπού είναι νομικά προβληματική και απαιτεί σαφή νομική αιτιολόγηση. Ο Μαρκ Τσέλερ, καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ψηφιοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, θεωρεί τη χρήση των δεδομένων μιας εφαρμογής παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση. Εξηγεί ότι ο σκοπός συλλογής δεδομένων τοποθεσίας δεν ήταν η δίωξη και η παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές.Νομικά γκρίζα ζώνηΟι αρχές προστασίας δεδομένων δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν μια σαφή νομική βάση για τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας. Σε σχετική ερώτηση καμία από τις υπηρεσίες καταπολέμησης του εγκλήματος στα 16 γερμανικά κρατίδια δεν ήταν σε θέση να δώσει το νομικό πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας από την αστυνομία. Οι ειδικοί, επομένως, προειδοποιούν για μια νομικά γκρίζα ζώνη στην οποία οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες χρησιμοποιούνται ταχύτερα από ό,τι μπορεί να συμβαδίσει η νομοθεσία.Πηγή: tagesschau.de

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