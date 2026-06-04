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Boeing 787 της Lufthansa... καταρρέει στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών – Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροπλάνο και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού

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Σκόνταψε αεροπλάνο

Ένα αεροσκάφος Boeing 787 της Lufthansa υπέστη κατάρρευση του εμπρόσθιου συστήματος προσγείωσης (nose wheel) στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (apron) του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, δήλωσε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο αεροσκάφος δεν επέβαιναν επιβάτες τη στιγμή του συμβάντος.

Το Boeing 787 Dreamliner, δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που χρησιμοποιεί η Lufthansa κυρίως για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: αεροδρόμιο Φρανκφούρτη
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