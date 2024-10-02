Λογαριασμός
Το Ισραήλ βομβάρδισε κτίριο στη Δαμασκό - Νεκρός ο γαμπρός του Νασράλα, σύμφωνα με αναφορές- Βίντεο από σημείο

Ο γαμπρός του Νασράλα ήταν αδερφός του Μουχαμάντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος «εξουδετερώθηκε» από άλλο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, λίγες ώρες νωρίτερα

Δαμασκός

Ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα. Χασάν Τζααφάρ Κασίρ φαίνεται πως ήταν ο στόχος της αεροπορικής επίθεσης των Ισραηλινών σε κτιριακό συγκρότημα στη Δαμασκό της Συρίας.

Σύμφωνα με αναφορές, ο γαμπρός του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ, έπεσε νεκρός από το αεροπορικό χτύπημα της IAF την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός του Κασίρ, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Ο γαμπρός του Νασράλα ήταν αδερφός του Μουχαμάντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος «εξουδετερώθηκε» από άλλο ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, λίγες ώρες νωρίτερα.

