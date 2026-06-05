Την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας, που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να θίξει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας» ανέφερε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή, με το μήνυμα: «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων».

Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στον Στρατό Ξηράς.

Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης των στοιχείων τους, εισήλθαν στη μονάδα όπου παρέλαβαν τις στολές, τις αρβύλες και τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στους κοιτώνες τους, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσής τους.

Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Η ορκωμοσία των εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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