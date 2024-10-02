Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ένας εκ των 2 γιατρών δηλώνει ένοχος σήμερα

Ένας από τους δύο γιατρούς της Καλιφόρνια που ήταν μεταξύ των 5 ατόμων που κατηγορήθηκαν για τον θάνατο από υπερβολική δόση κεταμίνης του σταρ των «Φιλαράκια» Μάθιου Πέρι αναμένεται να παραδεχθεί την ενοχή του την Τετάρτη για την κατηγορία της παράνομης διανομής του φαρμάκου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Δρ Μαρκ Τσάβες

Ο Δρ Μαρκ Τσάβες υπέγραψε συμφωνία με τους εισαγγελείς για να ομολογήσει την ενοχή του σχετικά με συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης, ένα αναισθητικό βραχείας δράσης με παραισθησιογόνες ιδιότητες.

Ο ίδιος έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες στις 10 π.μ. τοπική ώρα (17:00 GMT) για να καταθέσει τον ισχυρισμό του και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Ένας άλλος γιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση, ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασέντσια, δήλωσε αθώος, όπως και η συγκατηγορούμενη Τζάσβιν Σάνγκα, ο οποίος οι Αρχές είπαν ότι ήταν παράνομη προμηθευτής του φαρμάκου και ήταν γνωστή ως η «βασίλισσα της κεταμίνης». Οι δυο τους αναμένεται να δικαστούν τον Μάρτιο.

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο Kenneth Iwamasa, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έκανε ένεση στον Perry, και ο φερόμενος μεσάζων που είπε ότι έλαβε κεταμίνη από την Σάνγκα έχουν ήδη παραδεχτεί την ενοχή τους για τις κατηγορίες που αντιμετώπισαν.

Οι Αρχές είπαν ότι ο Πλασέντσια αγόρασε κεταμίνη από τον Τσάβες και σε μηνύματα προς τον Τσάβες που συζητούσαν το ποσό που θα χρεωθεί ο Μάθιου Πέρι για το φάρμακο έγραψε: «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ανόητος».

Ο Πλασέντσια χορήγησε κεταμίνη στον Πέρι και παρείχε φιαλίδια τα οποία έκανε ένεση στον Πέρι ο βοηθός, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε σε ηλικία 54 ετών τον Οκτώβριο του 2023 από «οξείες επιπτώσεις» της κεταμίνης και άλλων παραγόντων που τον έκαναν να χάσει τις αισθήσεις του και να πνιγεί στο υδρομασάζ του, σύμφωνα με έκθεση νεκροψίας του Δεκεμβρίου 2023.

Ο ηθοποιός είχε αναγνωρίσει δημόσια δεκαετίες κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των ετών που πρωταγωνίστησε ως Τσάντλερ Μπινγκ στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά "Friends" της δεκαετίας του 1990.

Ο δικηγόρος του Τσάβες, δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Αύγουστο ότι ο πελάτης του «κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να συνεργαστεί, να βοηθήσει».

«Είναι απίστευτα μετανιωμένος», είπε ο δικηγόρος του.

Πηγή: skai.gr

