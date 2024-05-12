Αποκλειστικό Paopantou: Τίτλοι τέλους για Καπογιάννη στον Παναθηναϊκό

Μπορεί η σεζόν στον Ερασιτέχνη να τελείωσε, όμως η επόμενη μέρα είναι ήδη εδώ, με πολλές αλλαγές σε όλα τα τμήματα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του paopantou, η Ελένη Καπογιάννη θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του μπάσκετ γυναικών.

Η Ελληνίδα coach, ουσιαστικά "πληρώνει" το χαμένο φετινό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ήδη τον νέο προπονητή για το τμήμα, το οποίο θα περάσει καλοκαίρι αλλαγών.

