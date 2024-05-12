Περισσότεροι από εκατό χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν τη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, το Σάββατο, μετά τις ισραηλινές προειδοποιήσεις για εκκένωση πριν από μια επικείμενη στρατιωτική επίθεση που θα ανοίξει μια αιματηρή νέα φάση της επτάμηνης σύγκρουσης.

Οι δρόμοι που οδηγούσαν έξω από τη Ράφα γέμισαν από Παλαιστίνιους οι οποίοι με τα λιγοστά υπάρχοντά τους εγκαταλείπουν τα πρόχειρα καταλείμματα και αναζητούν νέο ασφαλέστερο έδαφος. Κάθε μέρα ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Ράφα από τότε που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέταξαν την εκκένωση των ανατολικών γειτονιών λίγο πριν καταλάβουν τη συνοριακή διάβαση με την Αίγυπτο στα ανατολικά της πόλης την Τρίτη.

Ο συνολικός αριθμός των πολιτών που εγκατέλειψαν την ανατολική Ράφα ξεπερνά τώρα τις 280.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με σχεδόν τους μισούς να έχουν αποχωρήσει τις τελευταίες 24 ώρες.

Η επίθεση την περασμένη εβδομάδα φαίνεται τώρα μόνο να ήταν ο προάγγελος της ευρύτερης επίθεσης που ετοιμάζει εδώ και καιρό από το Ισραήλ, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν υποχωρεί παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ να σταματήσει μια επίθεση πλήρους κλίμακας στη Ράφα. Ο Νετανιάχου επιμένει ότι η Χαμάς κρύβει εκεί τους περισσότερους κορυφαίους ηγέτες και τις δυνάμεις της, μια απόφαση που οδηγεί την κυβέρνηση Μπάιντεν να σταματήσει την παράδοση 3.500 βομβών. Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ θα «σταθεί μόνο του» και θα πολεμήσει με «νύχια και με δόντια» αν χρειαστεί.

Οι IDF έδωσαν οδηγίες στους κατοίκους να εκκενώσουν το κέντρο της Ράφα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μέσω φυλλαδίων και μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναλυτές είπαν ότι αυτό υποδηλώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα προχωρήσουν στο κέντρο της Ράφα ήδη από την Κυριακή και είναι πιθανό να συνεχίσουν την επέλασή τους σε ολόκληρη την πόλη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να ενεργούν εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, η οποία χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες για τις τρομοκρατικές της δραστηριότητες και υποδομές».

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί από άλλες περιοχές της Γάζας είχαν βρει καταφύγιο στη Ράφα εδώ και μήνες. Η πόλη τώρα «αδειάζει», δήλωσαν αξιωματούχοι του ΟΗΕ στο Observer, με έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να αναμένεται να φύγουν σήμερα, Κυριακή σε έναν από τους μεγαλύτερους εκτοπισμούς εδώ και πολλούς μήνες.

Μπάιντεν: Εφικτή ακόμη και «αύριο» μια εκεχειρία στη Γάζα, εάν η Χαμάς απελευθερώσει ομήρους

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είναι εφικτή η κατάπαυση του πυρός ακόμα και από «αύριο» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αν το παλαιστινιακό κίνημα απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά.

«Θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός αύριο αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους», τόνισε ο Μπάιντεν σε μια εκδήλωση κοντά στο Σιάτλ, στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, ένας ακόμη γύρος έμμεσων συνομιλιών με σκοπό την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, έπειτα από επτά μήνες πολέμου, ολοκληρώθηκε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία στο Κάιρο.

Περίπου 132 Ισραηλινοί όμηροι πιστεύεται ότι παραμένουν στη Γάζα, αν και οι μισοί μπορεί να είναι τώρα νεκροί.

Προς αναζήτηση της κεφαλής της Χαμάς

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του δρόμο σε δρόμο και από γειτονιά σε γειτονιά, σκοπεύοντας να «σαρώσει» την πόλη της Ράφα με στόχο να αποκαθηλώσει κάθε θύλακα και κάθε κέντρο της Χαμάς στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ αναζητά την κεφαλή της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αναζητεί να «ξετρυπώσει» με κάθε τρόπο το Ισραήλ, θεωρώντας ότι η εξολόθρευσή του θα αποδυναμώσει σε ικανό ποσοστό τη δύναμη της Παλαιστινιακής οργάνωσης, που τελικά θα επιφέρει την αποσύνθεσή της. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα οι πληροφορίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών φαίνεται να ανατρέπουν το σκηνικό, με άγνωστες, προς το παρόν, συνέπειες στον γενικότερο στρατιωτικό και στρατηγικό σχεδιασμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα. Πιο συγκεκριμένα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν πλέον ότι ο Γιαχία Σινουάρ δεν βρίσκεται στη Ράφα, όπου το Ισραήλ έχει ξεκινήσει χερσαίες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του αρχηγού της Χαμάς και του επιτελείου του, αλλά κρύβεται σε τούνελ στην περιοχή της Καν Γιουνίς, απ' όπου ο ισραηλινός στρατός αποχώρησε πριν από έναν περίπου μήνα.

