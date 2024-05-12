Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

giorti

Σήμερα είναι των Θωμά, Γιορτή της μητέρας, Αγίου Επιφανείου, Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας. 

Γιορτάζουν οι: Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Θωμάς, Τομ, Θωμαή

Επίσης, η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Διεθνή Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:26

Σελήνη 4.5 ημερών 

Πηγή: skai.gr

