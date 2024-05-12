Σήμερα είναι των Θωμά, Γιορτή της μητέρας, Αγίου Επιφανείου, Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας.
Γιορτάζουν οι: Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Θωμάς, Τομ, Θωμαή
Επίσης, η 12η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Διεθνή Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων
Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:26
Σελήνη 4.5 ημερών
Πηγή: skai.gr
