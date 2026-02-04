Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι, συνελήφθησαν στη Γαλλία με την υποψία ότι κατασκόπευαν για λογαριασμό της Κίνας και οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εισαγγελία του Παρισιού.

Στις 4 Φεβρουαρίου, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας του Παρισιού άνοιξε δικαστική έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη διαπίστωση ότι δύο Κινέζοι υπήκοοι εισήλθαν στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink, καθώς και δεδομένων από οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να τα μεταδώσουν στη χώρα καταγωγής τους, δηλαδή την Κίνα.

Και τα τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι δύο εξ αυτών προφυλακίστηκαν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

