Στη συνομιλία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκhttps://www.skai.gr/tags/si-tzinpingk αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), «ανακοινώνοντας» ότι θα ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι στην κορυφή της ατζέντας των θεμέτων που συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ, ήταν τόσο το θέμα της Ουκρανίας, όσο και του Ιράν, καθώς και θέματα εμπορίου και στρατιωτικής διοίκησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εστίασε ιδιαίτερα στην προοπτική μίας συμφωνίας, προκειμένου η Κίνα να προμηθεύεται πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι τα επόμενα τρία χρόνια της θητείας μου ως πρόεδρος, θα έχουμε πολλά καλά αποτελέσματα σε ότι αφορά τον πρόεδρο Σι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «θέλει να κάνουν σπουδαία πράγματα μαζί».

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε, ωστόσο, ότι το «κλειδί» για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, είναι η Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί «δικό του έδαφος». Πρόσθεσε, δε, ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά το θέμα της προμήθειας όπλων στην Ταϊβάν.

Πηγή: skai.gr

