Ένας 33χρονος Κινέζος χάκερ, καταζητούμενος στις ΗΠΑ για κατασκοπία, συνελήφθη σήμερα στο Μιλάνο.

Η σύλληψη του Ξου Ζεγουέι πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα, βάσει εντάλματος που είχε εκδοθεί από τις αμερικανικές αρχές και ενώ είχε φτάσει αεροπορικώς στην Ιταλία για προγραμματισμένη περίοδο διακοπών

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Ζεγουέι κατηγορείται για διεθνή κατασκοπία σε βάρος επιστημόνων που το 2020 εργάζονταν σε πανεπιστήμια του Τέξας, με στόχο την παραγωγή εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Παράλληλα, φέρεται να ήταν μέλος ομάδας χάκερ η οποία, για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης, προσπαθούσε να συλλέξει κύριας σημασίας στοιχεία από υπολογιστές και αρχεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

