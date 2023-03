Τριάντα χρόνια κάθειρξη σε Ιταλό αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού για κατασκοπία - Βίντεο

Ένας αξιωματικός του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού καταδικάσθηκε χθες Πέμπτη το βράδυ από στρατοδικείο της Ρώμης σε 30 χρόνια φυλάκιση με την κατηγορία της διενέργειας κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ο ηλικίας 58 ετών Βάλτερ Μπιότ, πλοίαρχος φρεγάτας και πατέρας τεσσάρων παιδιών, από την επαρχία της Ρώμης Πομέτσια κρίθηκε ένοχος από στρατοδικείο με την κατηγορία ότι πουλούσε απόρρητα έγγραφα σε αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας στην Ρώμη.

Οι δικαστές αναγνώρισαν ελαφρυντικές περιστάσεις στην υπόθεση.

Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς στη Ρώμη ζήτησαν χθες το βράδυ να επιβληθεί στον Μπιότ, ο οποίος κατηγορείται για πώληση διαβαθμισμένων εγγράφων σε αξιωματούχο της ρωσικής πρεσβείας τον Μάρτιο του 2021, η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Μπιότ χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο για να φωτογραφίσει σειρά εγγράφων, εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης σε υπολογιστή.

«Ορισμένα από τα 19 έγγραφα που φωτογράφισε ο Μπιότ ήταν απόρρητα έγγραφα του ΝΑΤΟ και ένα ήταν άκρως απόρρητο», δήλωσε ο εισαγγελέας.

«Ο Μπιότ εμπορεύονταν απόρρητα έγγραφα και επέδειξε υψηλό βαθμό προδοσίας και ικανότητα στην εγκληματικότητα».

Ο εισαγγελέας ισχυρίσθηκε ότι ο Μπιότ ενδέχεται να πούλησε απόρρητα έγγραφα και σε άλλες περιπτώσεις.

Η Ιταλία είχε απελάσει δύο αξιωματούχους της ρωσικής πρεσβείας το 2021 σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.

