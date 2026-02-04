Ουκρανία και Ρωσία πραγματοποίησαν την Τετάρτη την πρώτη ημέρα των νέων συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, σε μια προσπάθεια αναζήτησης διεξόδου από τον πόλεμο, την ώρα που οι συγκρούσεις στο πεδίο συνεχίζονται. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «ουσιαστικές και παραγωγικές».

Οι διήμερες τριμερείς επαφές διεξάγονται στον απόηχο δηλώσεων του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύθηκε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ για να συσσωρεύσει πυρομαχικά, εξαπολύοντας την Τρίτη τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για την Τετάρτη και θα συνεχιστούν την Πέμπτη.

Φωτογραφίες που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδειχναν τις τρεις αντιπροσωπείες να κάθονται γύρω από τραπέζι σε σχήμα Π, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στο κέντρο, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας Ρουστέμ Ούμεροφ δήλωσε ότι οι ομάδες επρόκειτο να συναντηθούν αρχικά σε ξεχωριστά σχήματα για επιμέρους ζητήματα και στη συνέχεια θα ακολουθούσε κοινή συνεδρίαση για τον συντονισμό των θέσεων.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλασκίν.



Πηγή: skai.gr

