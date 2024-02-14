Ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο μπούκαρε σε νοσοκομείο του Τέξας το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα στο λόμπι του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Το αυτοκίνητο – άγνωστο μέχρι στιγμής πώς – εισέβαλε στο St. David’s North Austin Medical Center στο Όστιν του Τέξας γύρω στις 17:38 τοπική ώρα. Αμέσως στο σημείο μετέβησαν πυροσβέστες όπου κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου. Γιατροί και διασώστες του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον σώσουν, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Όστιν, Τάγιερ Σμιθ.

Παράλληλα, πέντε άτομα τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους δύο ενήλικες και δύο παιδιά που μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Το κτίριο δεν υπέστη σοβαρές καταστροφές και οι ζημιές περιορίστηκαν κυρίως στις εξωτερικές θύρες του τμήματος επειγόντων περιστατικών, ενώ καταστράφηκε και ένα ενυδρείο στο χώρο του λόμπι.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.