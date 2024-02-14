Ρωσία: Συνελήφθη Γερμανός που ταξίδευε με καραμέλες κάνναβης στις αποσκευές

Ένας Γερμανός συνελήφθη κατά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη επειδή είχε στην κατοχή του καραμέλες ζελέ (gummy candies) που περιείχαν κάνναβη, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική τελωνειακή υπηρεσία.

Ο 38χρονος έφθασε στην Αγία Πετρούπολη από την Κωνσταντινούπολη και κατά τον έλεγχο των αποσκευών του βρέθηκε να έχει ένα πακέτο «Fink Green Goldbears», στη συσκευασία των οποίων υπήρχε η εικόνα ενός φύλλου μαριχουάνας.

Οι ρώσοι τελωνειακοί βρήκαν έξι καραμέλες ζελέ, για τις οποίες είπαν πως είχαν έντονη οσμή. Τεστ επιβεβαίωσαν την παρουσία τετραϋδροκανναβινόλης, ενός κανναβινοειδούς που είναι απαγορευμένο στη Ρωσία.

«Ο επιβάτης εξήγησε πως στα τέλη της περασμένης χρονιάς αγόρασε 10 καραμέλες που περιείχαν μαριχουάνα από ένα εξειδικευμένο κατάστημα στην πατρίδα του», ανακοίνωσε η τελωνειακή υπηρεσία. «Ο ίδιος ταξίδεψε στον κόσμο αρκετές φορές με τέτοιες 'καραμέλες' και τις χρησιμοποιούσε στη διάρκεια πολύωρων πτήσεων για να έχει ένα 'γαλήνιο ύπνο'».

Η τελωνειακή υπηρεσία δημοσιοποίησε μια φωτογραφία στην οποία εικονίζονται ένα γερμανικό διαβατήριο, έξι καραμέλες ζελέ και ένα πακέτο «Fink Green Goldpears».

Σε βάρος του άνδρα άνοιξε ποινική υπόθεση για λαθραία διακίνηση ναρκωτικών και τέθηκε υπό κράτηση. Η μέγιστη ποινή για ένα τέτοιο αδίκημα είναι επταετής κάθειρξη.

Πηγή: skai.gr

