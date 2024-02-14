Θύελλες συνοδευόμενες από πολύ σφοδρούς ανέμους στοίχισαν τη ζωή ενός ανθρώπου και στερούν την ηλεκτροδότηση από χιλιάδες νοικοκυριά στην ανατολική Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Η κακοκαιρία έπληξε την πολιτεία Βικτόρια χθες Τρίτη, με καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμων 150 και πλέον χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Πενηντάρης κτηνοτρόφος σκοτώθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας —κατά τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε από ιπτάμενα συντρίμμια ενώ οδηγούσε τρακτέρ— ανατολικά της Μελβούρνης, ανέφεραν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι άνεμοι εξάπλωσαν εξάλλου πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην Γκράμπιανς, δυτικά της Μελβούρνης, με αποτέλεσμα να καεί ακόμη απροσδιόριστος αριθμός σπιτιών σε κωμόπολη.

#Australia | Hundreds of thousands of residents across Australia's Victoria state remained without power after wild weather knocked down transmission lines and sparked bushfires that injured five firefighters.



Strong winds on Tuesday forced down transmission lines, tripping the… pic.twitter.com/udvnAcAcpK — DD India (@DDIndialive) February 14, 2024

Στην κορύφωση των φαινομένων, πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον διαχειριστή της αυστραλιανής αγοράς ενέργειας. Συνέχιζαν ακόμη σήμερα το πρωί να μην έχουν ρεύμα κάπου 285.000 άνθρωποι.

Οι σφοδροί άνεμοι πήραν μαζί οροφές κτιρίων, ξερίζωσαν δέντρα και στύλους και πυλώνες του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ και εικόνες που μοιράστηκαν χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πτώση πυλώνων μετάδοσης είχε αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου θερμικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην πολιτεία Βικτόρια, του Loy Yang A, που λειτουργεί με καύση άνθρακα. Πλέον έχει επανασυνδεθεί στο δίκτυο, διαβεβαίωσε ο εποπτικός φορέας στην πολιτεία.

Επρόκειτο για μια «από τις μεγαλύτερες βλάβες στην ιστορία» της Βικτόριας, συνόψισε η Λίλι Ντ’ Αμπρόζιο, η πολιτειακή υπουργός Ενέργειας.

Εξάλλου κεραυνοί «προκάλεσαν πυρκαγιές» στην πολιτεία, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν πλέον πως επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και στην αποτίμηση του εύρους των ζημιών εξαιτίας των πυρκαγιών. Οι συναγερμοί που είχαν κηρυχθεί έχουν πια αρθεί όλοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

