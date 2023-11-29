Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκρηξη ισοπέδωσε πέντε σπίτια σε συνοικία της Μουμπάι στην Ινδία - Τουλάχιστον 11 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από τα ερείπια των σπιτιών στη συνοικία Τσεμπούρ και τέσσερις εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο

Έκρηξη στην Ινδία

Πέντε σπίτια κατέρρευσαν νωρίτερα σήμερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από τα ερείπια των σπιτιών στη συνοικία Τσεμπούρ και τέσσερις εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδία Έκρηξη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark