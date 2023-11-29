Πέντε σπίτια κατέρρευσαν νωρίτερα σήμερα από έκρηξη φιάλης υγραερίου στη Μουμπάι (σ.σ. γνωστή παλαιότερα ως Βομβάη) της δυτικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι από τα ερείπια των σπιτιών στη συνοικία Τσεμπούρ και τέσσερις εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, καταγράφονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα χαλάσματα των κτιρίων που κατέρρευσαν.

STORY | 5 houses collapse after gas cylinder explosion in Mumbai; 11 people rescued



READ: https://t.co/67teCXb4Kz



VIDEO:



(Source: Third Party) pic.twitter.com/oIwSg2Nz2i — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

