Η Σαουδική Αραβία έχει προτείνει συνεργασία και επενδύσεις στο Ιράν εάν σταματήσει τις περιφερειακές ένοπλες ομάδες που ελέγχει να μετατρέψουν τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς σε ευρύτερη σύγκρουση, αναφέρει το «Bloomberg».

Η πρόταση έχει παραδοθεί άμεσα και με πολλαπλά μέσα, πρόσθεσε το «Bloomberg», μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε, σύμφωνα με Άραβες και δυτικούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Η πρόταση εκδόθηκε πριν από δύο εβδομάδες, συνεχίζει το «Bloomberg», όταν ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραϊμ Ράισι συναντήθηκε με τον Σαουδάραβα Πράις Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στη διάσκεψη της Συνόδου Κορυφής της Γάζας στο Ριάντ πριν από δύο εβδομάδες.

Οι Σαουδάραβες ανησυχούν για την επανεκκίνηση των εχθροπραξιών στη Γάζα μετά τη λήξη της εκεχειρίας και ανησυχούν ιδιαίτερα για τις ενέργειες των ανταρτών Χούθι εναντίον πλοίων ιδιοκτησίας Ισραήλ κοντά στη σαουδαραβική ακτογραμμή.

Σύμφωνα με «πηγές του Bloomberg, ο Ράισι προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής του Ριάντ επειδή οι Σαουδάραβες ανησυχούν ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς θα μετατραπεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση.

Το Bloomberg αναφέρει ότι το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσιγκτον δεν έχουν λάβει καμία απάντηση.



Πηγή: skai.gr

