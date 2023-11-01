Πρωθυπουργός Λιβάνου: Ο χρόνος μετράει ουσιαστικά πριν ο πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ βγει εκτός ελέγχου και εξαπλωθεί

Στα χρονικά περιθώρια πριν τη διάχυση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου είπε ότι ο χρόνος μετράει ουσιαστικά για να σταματήσει ο πόλεμος Χαμάς-Ισραήλ πριν «ξεφύγει από τον έλεγχο» και επηρεάσει τον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o Νατζίμπ Μικάτι βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με διεθνείς κυβερνήσεις προκειμένου να κρατήσει τον Λίβανο μακριά από τον πόλεμο, την ώρα που η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες και πυραύλους προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Οι συγκρούσεις μέχρι στιγμής έχουν περιοριστεί κυρίως σε περιοχές κατά μήκος των συνόρων.

Οι δηλώσεις του έρχονται μέρες πριν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δώσει την πρώτη του ομιλία από την έναρξη του πολέμου.

Ο Λίβανος, ο οποίος βρίσκεται σε πολιτική παράλυση και οικονομική αναταραχή, ανησυχεί για τις συνέπειες ενός πλήρους πολέμου στη χώρα που έχει πληγεί από την κρίση.

Ο Μικάτι, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Χεζμπολάχ, καταδικάζει τόσο τα ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο όσο και τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι απαραίτητη μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για πέντε ημέρες, όπου μπορούν να υπάρξουν διεθνείς συνομιλίες για την εξασφάλιση ανταλλαγής κρατουμένων και την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τους όρους ώστε να επιτευχθεί περιφερειακή ειρήνη», δήλωσε ο Μικάτι.

«Αρκετά με τον πόλεμο στον Λίβανο, γιατί είμαστε με την επιλογή της ειρήνης», λέει ο Μικάτι.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ πολέμησαν για ένα μήνα το 2006, στη διάρκεια του οποίου χιλιάδες ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπληξαν βόρειες πόλεις και στοίχισαν τη ζωή σε 165 Ισραηλινούς, συμπεριλαμβανομένων 44 αμάχων. Πάνω από 1.100 Λιβανέζοι, τόσο μαχητές της Χεζμπολάχ όσο και πολίτες, σκοτώθηκαν.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν έχει περίπου 150.000 πυραύλους.



Πηγή: skai.gr

