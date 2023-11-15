Τα ευρήματα του IDF στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα - Εντοπίστηκε επιχειρησιακό κέντρο - Φωτογραφίες και βίντεο

Ένα επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης, όπλα και τεχνολογικά μέσα που βρέθηκαν στο κτίριο μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου Al Shifa στην πόλη της Γάζας εντόπισε το IDF κατά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Οι στρατιώτες του IDF συνεχίζουν τη στοχευμένη επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νοσοκομείο Σίφα, καθώς αναζητούνται και άλλοι θάλαμοι με όπλα ή επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς.

מפקדה מבצעית, אמצעי לחימה וציוד טכנולוגי בבניין ה-MRI בבית החולים שיפאא׳; כוחות צה"ל בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות ממוקדת בבית החולים pic.twitter.com/rnrAVX2yQV — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2023

Όπως ανακοίνωσε το IDF, καθώς οι στρατιώτες μπήκαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου, αντιμετώπισαν πολλούς ενόπλους της Χαμάς και τους εξουδετέρωσαν.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια ερευνών σε ένα από τα τμήματα του νοσοκομείου, τα στρατεύματα εντόπισαν ένα δωμάτιο με τεχνολογικά μέσα, μαζί με στρατιωτικό και μαχητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η οργάνωση της Χαμάς.

יחידת שלדג ויחידות מיוחדות נוספות בפיקוד אוגדה 36, ממשיכות לפעול באופן ממוקד במרחב בית החולים שיפאא' בו הן סורקות אחר תשתיות ואמצעי טרור של ארגון הטרור חמאס.



במהלך הכניסה למרחב בית החולים, נתקלו הלוחמים במספר מחבלים וחיסלו אותם >> pic.twitter.com/daQfxrTP07 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2023

Σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου, οι στρατιώτες εντόπισαν ένα επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης και τεχνολογικά μέσα που ανήκουν στη Χαμάς, γεγονός που δείχνει ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί το νοσοκομείο για τρομοκρατικούς σκοπούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το IDF.

Τα τεχνολογικά μέσα και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στο Αλ Σίφα μεταφέρθηκαν για πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

