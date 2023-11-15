Λογαριασμός
Τα ευρήματα του IDF στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα - Εντοπίστηκε επιχειρησιακό κέντρο - Φωτογραφίες και βίντεο

Συνεχίζ<εται η επιχείρηση στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου - Βρέθηκαν όπλα, έγγραφα και τεχνολογικά μέσα

Ευρήματα IDF στο Al Shifa

Ένα επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης, όπλα και τεχνολογικά μέσα που βρέθηκαν στο κτίριο μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου Al Shifa στην πόλη της Γάζας εντόπισε το IDF κατά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης. 

Οι στρατιώτες του IDF συνεχίζουν τη στοχευμένη επιχείρηση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νοσοκομείο Σίφα, καθώς αναζητούνται και άλλοι θάλαμοι με όπλα ή επιχειρησιακά κέντρα της Χαμάς.

Όπως ανακοίνωσε το IDF, καθώς οι στρατιώτες μπήκαν στο συγκρότημα του νοσοκομείου, αντιμετώπισαν πολλούς ενόπλους της Χαμάς και τους εξουδετέρωσαν. 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια ερευνών σε ένα από τα τμήματα του νοσοκομείου, τα στρατεύματα εντόπισαν ένα δωμάτιο με τεχνολογικά μέσα, μαζί με στρατιωτικό και μαχητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε η οργάνωση της Χαμάς.

Σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου, οι στρατιώτες εντόπισαν ένα επιχειρησιακό κέντρο διοίκησης και τεχνολογικά μέσα που ανήκουν στη Χαμάς, γεγονός που δείχνει ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί το νοσοκομείο για τρομοκρατικούς σκοπούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το IDF.

Τα τεχνολογικά μέσα και τα έγγραφα που εντοπίστηκαν στο Αλ Σίφα μεταφέρθηκαν για πλήρη έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

