Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες καταλαμβάνουν φυλάκιο της Χαμάς στη Γάζα - Μάχες σώμα με σώμα - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινοί κομάντος είχαν την υποστήριξη από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και το πυροβολικό

Ισραηλινοί κομάντος

Βίντεο από μάχη στο πεδίο και κατάληψη φυλακίου της Χαμάς στη βόρεια Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Ισραηλινοί στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας διακρίνονται με πλήρη εξοπλισμό και να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τους άνδρες της Χαμάς, πριν καταλάβουν τις εγκαταστάσεις.

Οι Ισραηλινοί κομάντος είχαν την υποστήριξη από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και πυροβολικό, συνδράμοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Χαμάς IDF Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark