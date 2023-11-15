Βίντεο από μάχη στο πεδίο και κατάληψη φυλακίου της Χαμάς στη βόρεια Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Ισραηλινοί στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας διακρίνονται με πλήρη εξοπλισμό και να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς με τους άνδρες της Χαμάς, πριν καταλάβουν τις εγκαταστάσεις.

Οι Ισραηλινοί κομάντος είχαν την υποστήριξη από αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και πυροβολικό, συνδράμοντας στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Δείτε το βίντεο:

במהלך היממות האחרונות הושלמה ההשתלטות של לוחמי צוות הקרב של חטיבת המילואים 14, בשיתוף פעולה עם לוחמי שריון והנדסה, על מוצב פלסטין בצפון רצועת עזה. במקביל, הכווין הכוח כלי טיס וכוחות ארטילריה לתקיפות מהאוויר עד להשלמת ההשלטות על המוצב >> pic.twitter.com/lHCUj0OYOy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2023

Πηγή: skai.gr

