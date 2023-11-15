Επιμένει στην αποστολή αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα με επείγουσα νομοθεσία ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ δήλωσε αποφασισμένος να εφαρμόσει το σχέδιο για αποστολή παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα ώστε να ζητούν εκεί άσυλο, παρά την πρωινή ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου πως το σχέδιο είναι παράνομο.

Ομόφωνα οι πέντε δικαστές έκριναν ότι συντρέχει «πραγματικός κίνδυνος» για την ασφάλεια των αιτούντων άσυλο που θα αποστέλλονταν στη Ρουάντα υπό τις παρούσες συνθήκες. Δεν απέρριψαν όμως τη νομιμότητα της αρχής αποστολής αυτών των ανθρώπων σε κάποια ασφαλή τρίτη χώρα.

Επικαλούμενος αυτό το στοιχείο του σκεπτικού της απόφασης, σε έκτακτη απογευματινή συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο κ. Σούνακ είπε ότι έχει διαπραγματευτεί μια αναβαθμισμένη διεθνή συνθήκη με τη Ρουάντα, η οποία θα παρέχει διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των αιτούντων άσυλο που θα στέλνει στην αφρικανική χώρα η Βρετανία.

Η συνθήκη θα απαγορεύει την απέλαση αυτών των ανθρώπων από τη Ρουάντα πίσω στις χώρες προέλευσής τους ή σε άλλη χώρα πλην της Βρετανίας.

«Θα οριστικοποιήσουμε αυτή τη συνθήκη υπό το φως της σημερινής ετυμηγορίας και θα την επικυρώσουμε χωρίς καθυστέρηση», είπε ο κ. Σούνακ.

Πρόσθεσε δε πως θα προβεί στο «ασυνήθιστο βήμα προώθησης έκτακτης νομοθεσίας» με την οποία το βρετανικό κοινοβούλιο θα μπορέσει να επιβεβαιώσει πως με τη νέα συνθήκη η Ρουάντα θα θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα.

Οι λεπτομέρειες αυτού του νέου νόμου δεν ξεκαθαρίστηκαν, αλλά ο κ. Σούνακ συμπλήρωσε κάνοντας αναφορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μέχρι τώρα έχει μπλοκάρει τις πτήσεις προς Ρουάντα: «Δε θα επιτρέψω σε ένα ξένο δικαστήριο να εμποδίσει αυτές τις πτήσεις».

Επιβεβαιώνοντας πως είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με το δικαστήριο που έχει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την οποία επικαλούνται οι πολέμιοι του κυβερνητικού σχεδίου, ο κ. Σούνακ προειδοποίησε: «Αν το δικαστήριο του Στρασβούργου επιλέξει να παρέμβει ενάντια στις ρητές επιθυμίες του κοινοβουλίου, είμαι διατεθειμένος να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο για να απογειωθούν οι πτήσεις. Είμαστε μία λογική κυβέρνηση και αυτή είναι μία λογική χώρα, αλλά η υπομονή του βρετανικού λαού έχει όρια».

Η δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματός του προτρέπει ή και απαιτεί από τον Ρίσι Σούνακ να αποσύρει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενδεχομένως άλλες διεθνείς συμβάσεις που καλύπτουν τους πρόσφυγες.

Μάλιστα ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του κόμματος Λι Άντερσον είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει απλά «να αγνοήσει τους νόμους» και να αρχίσει να στέλνει τους παράτυπους μετανάστες πίσω στη χώρα τους με το που πατούν το πόδι τους επί βρετανικού εδάφους.

