Βέλγιο: Εξαμελής οικογένεια, νεκρή μετά από πυρκαγιά στο σπίτι τους

Έξι μέλη μιας οικογένειας, ένα ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά του, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, στην πόλη Ουί του Βελγίου, τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η φωτιά προκλήθηκε από ατύχημα και αιφνιδίασε την οικογένεια που εκείνη την ώρα κοιμόταν.

Τα παιδιά, τέσσερα κορίτσια ηλικίας από 5 μέχρι 14 ετών, φοιτούσαν όλα στο σχολείο και οι γονείς τους «συμμετείχαν ενεργά στην κοινωνική ζωή της κοινότητας», ανέφερε ο δήμαρχος Ερίκ Ντοζόν. «Είμαι συντετριμμένος, τόσοι πολλοί νεκροί από πυρκαγιά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εδώ και 30 χρόνια», πρόσθεσε.

Η τραγωδία αυτή έχει βυθίσει στο πένθος την πόλη αυτή της Βαλλονίας, μεταξύ του Ναμούρ και της Λιέγης.

Η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το σημείο όπου βρισκόταν ένας καναπές και ο τοξικός καπνός που εκλύθηκε κατά την καύση του αποδείχθηκε μοιραίος για την οικογένεια, είπε μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Λιέγης. Ενδέχεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα ή από κερί ή αναμμένο τσιγάρο. Κάποιος άνοιξε ένα παράθυρο, με αποτέλεσμα να εισρεύσει αέρας στο σπίτι, κάτι που φούντωσε τη φωτιά.

Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, έφτασαν γρήγορα στο σημείο αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στο σπίτι, το οποίο είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες. «Όταν φτάσαμε, η πρόσοψη είχε ήδη μετατραπεί σε πύρινο τείχος, οι φλόγες αγκάλιαζαν το κτίριο από το ισόγειο μέχρι τον δεύτερο όροφο», εξήγησε ο επικεφαλής τους, Κριστόφ Ζαντό.

Σύμφωνα με τον Ζαντό, το σπίτι δεν διέθετε ανιχνευτές καπνού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

